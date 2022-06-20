"Утро": столичным водителям рассказали о заторах на дорогах

ЦОДД оценил трафик на столичных дорогах в 3 балла. Трудности с проездом могут возникнуть в районе 33-го километра внутренней стороны МКАД. Там средняя скорость движения не превышает 20 километров в час, а время проезда составляет около 20 минут.

Медленно движется и шоссе Энтузиастов в сторону центра. На участке от Новогиреевской улицы до ТТК можно потерять около 30 минут, а скорость движения там не выше 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

