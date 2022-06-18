Бочкарев заявил, что метромост через реку Ликову построен на 80%

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство метромоста через реку Ликову на перегоне между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" завершено примерно на 80%. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что уже смонтировано около трети металлических элементов каркаса кровли моста, выполнена укладка щебня. По его словам, в ближайшее время начнется укладка шпал и рельсов.

Бочкарев напомнил, что объект станет 12-м метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста. Строящийся мост имеет длину 460 метров.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что проходка тоннелей участка Солнцевской линии метро от "Рассказовки" до "Внуково" выполнена на 70%.

"Пройдены оба однопутных тоннеля от "Рассказовки" до "Пыхтино", шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс "Роза" недавно завершил проходку левого перегонного тоннеля между "Пыхтино" и "Внуково", а ТПМК "Наталья" прошел почти половину соседнего правого перегона", – сказал Кравцов.

Он добавил, что на обеих станциях участка ведутся монолитные работы, вынос инженерных коммуникаций и отделка служебных зон.

Ранее Бочкарев рассказал, что в зале станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро началась установка металлических арок. Арки станут главным архитектурным элементом станции. Всего их установят 16 штук, по восемь с каждой стороны станции. Заммэра также пояснил, что архитектурный облик станции вдохновлен Рижским вокзалом.

