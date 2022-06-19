Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электробусы запустят 20 июня на маршруте №135 в районах Кунцево и Фили-Давыдково, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Таким образом, появится еще один маршрут, где используется только экологичный транспорт.

Глава департамента транспорта Максим Ликсутов напомнил, что Сергей Собянин поручил отдавать приоритет развитию электрического транспорта, поэтому власти постепенно меняют автобусы на электробусы.

"Они тише, чем транспорт с двигателем внутреннего сгорания и не загрязняют окружающую среду. Теперь на маршруте №135 работают только электробусы, всего в столице уже 73 таких маршрута. Каждый день самый инновационный городской транспорт перевозит около 400 тысяч пассажиров", – пояснил он.

Этот маршрут объединяет три линии метро и МЦД D1. Он имеет свыше 20 остановок и перевозит больше тысячи человек в день.

Ранее Ликсутов рассказал, что весь транспорт, закупаемый столичными властями, производится в России. Он уточнил, что город закупает 100% производящихся в РФ электробусов, 90% вагонов метро и почти 70% трамваев. Он отметил, что всего за последние 10 лет столичные власти закупили свыше 11 тысяч единиц наземного городского транспорта.

Заммэра по вопросам транспорта подчеркнул, что правительство Москвы будет делать все, чтобы обеспечить российским машиностроителям возможность инвестировать, локализовывать производство компонентов и выпускать полностью отечественную продукцию.

