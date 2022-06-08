Собянин осмотрел строящийся участок Московского скоростного диаметра в ЮВАО

Строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы – второй очереди Московского скоростного диаметра – должно завершиться в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Здесь, на этом участке, три развязки, которые интегрируют Курьяновскую набережную, Каширское шоссе и улицу Каспийскую. Сложнейший проект. Казалось бы, короткий достаточно – 8 километров прямого хода, но из них 3 километра находится в воздухе на огромных эстакадах, плюс прилегающая дорожная сеть", – заявил мэр.

Собянин напомнил, что Юго-Восточная хорда призвана связать 22 района Москвы, в которых совокупно проживают 2,5 миллиона человек. Кроме того, за счет нее улучшится транспортная ситуация в прилегающих округах и в Московской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.