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Транспорт

08:49

Новую схему движения введут на пересечении Рязанского проспекта и Самаркандского бульвара

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новую схему движения введут на пересечении Рязанского проспекта и Самаркандского бульвара в конце июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, пересечение Рязанского проспекта и Самаркандского бульвара является загруженным участком, а изменение схемы движения позволит сократить заторы.

"Машинам сложно проехать в область по проспекту из-за пробки на съезде на МКАД. Соседние внутрирайонные Самаркандский бульвар и улица Ташкентская из-за этого тоже загружаются. Жителям трудно выехать на Рязанский проспект", – говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Для снижения нагрузки введут шестую полосу на Рязанском проспекте в сторону области. На пересечении также установят светофор для левого поворота и оборудуют дополнительную полосу с Самаркандского бульвара. Левый поворот появится и с дублера Рязанского проспекта на улицу Ташкентскую.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Дептрансе подчеркнули, что это облегчит движение для 22 маршрутов и 70 000 пассажиров в сутки. Кроме того, автомобили смогут сэкономить пять минут на выезде с Самаркандского бульвара в центр.

Ранее сообщалось, что несколько улиц в районе стадиона "Лужники" перекроют в субботу, 18 июня, в связи с проведением концерта. Так, с 20:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты участки Проектируемого проезда № 2309, улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Кооперативной, Ефремова, Трубецкой.

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