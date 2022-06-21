В эти минуты в парке "Музеон" начинается акция "Линия памяти". Она приурочена ко Дню памяти и скорби, который приходится на 22 июня. В этот день началась Великая Отечественная война, унесшая жизни 27-ми миллионов человек.

В "Музеоне" зажигают 1 418 свечей. Каждая из них символизирует один день войны. Пламя взяли от Вечного огня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.