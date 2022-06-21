Собянин заявил, что до 15% территории Москвы приходится на депрессивные районы

До 15% территории Москвы приходится на депрессивные районы. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании Президиума Госсовета.

В их число входят бывшие промзоны, районы старой застройки, где многие дома уже ветхие. Цифры могли быть еще больше, если бы не программа реновации. Благодаря ей большое количество аварийных домов уже снесли, отметил мэр Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.