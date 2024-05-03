Посольство РФ потребовало от МИД Финляндии сведений о задержанных россиянах

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Посольство России в Хельсинки направило в финский МИД ноту с требованием установления связи консульского отдела с задержанными россиянами. Об этом РИА Новости заявили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что в ноте к МИД Финляндии также есть требование о предоставлении к задержанным консульского доступа.

"Все запросы посольства на этот счет в нарушение положений двусторонней консульской конвенции пока остаются без ответа", – добавили в дипмиссии.

Ранее пресса писала, что в финском городе Каяани задержали троих граждан РФ, подозреваемых в вывозе товаров двойного назначения. Как уточняли журналисты, задержанными оказались двое молодых людей в возрасте 25 лет и девушка 18 лет. Финская полиция требовала их арестовать.