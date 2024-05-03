Yle: троих россиян задержали в Финляндии за вывоз товаров двойного назначения

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Троих россиян задержали в Финляндии по подозрению в вывозе товаров двойного назначения, сообщает Yle.

Подозреваемых задержали в Каяани. Правоохранительные органы провели операцию в помещениях профессионального училища Кайнуу и городского общежития. Задержанными оказались двое молодых людей в возрасте 25 лет и девушка 18 лет. Полиция требует арестовать всех троих.

Максимальный срок за нарушение санкционного законодательства составляет четыре года.

Ранее иммиграционная служба на индонезийском острове Бали задержала гражданку РФ. 21 марта в отделение правоохранительных органов поступила информация о 51-летней россиянке, которая не хотела платить за спа-услуги и питание в ресторанах туристической зоны, а также без разрешения залезла в одну из гостиниц и переночевала там.

Полицейские пыталась спокойно побеседовать с женщиной, но та агрессивно отреагировала на их просьбы. В результате она была задержана.

