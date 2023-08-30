Бывшая жена Гуфа на машине сбила россиянина на Бали

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай рассказала у себя в соцсетях, что сбила россиянина на индонезийском острове Бали. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ).

Как утверждает экс-жена рэпера Гуфа, она наехала на человека, когда направлялась на автомобиле к детям в школу. Из-за того что дорога была узкая, девушка начала сдавать назад. Именно в этот момент она не увидела в зеркалах подъехавшего мужчину на байке и сбила его.

"Я слышу жесткий хруст и понимаю: все, я наехала на человека. И тут я слышу русскую речь с матом", – отметила блогер.

Айза добавила, что в результате аварии у байка сломалось крыло, но при этом никто не пострадал. Она подчеркнула, что ситуацию удалось решить небольшой суммой денег в качестве возмещения ущерба за поломку транспортного средства.

По словам телеведущей, девушка даже подружилась с пострадавшим россиянином.

"Мы с ним уже переписываемся, болтаем. Но было страшно. Я сильно напугалась", – заявила Айза.

Ранее стало известно, что супруга Алексея Долматова Юлия решила развестись с ним. Пара поженилась в конце 2021 года, весной 2022 года у них родилась дочь, а 12 июля 2023 года Долматова подала на развод. Артист поделился, что в процессе развода ему могут понадобиться адвокаты из-за судебных споров.

Айза дала интервью в прямом эфире Москвы FM