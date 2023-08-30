На Бали полиция задержала россиянку за истерику в магазине

Фото: ТАСС/EPA/MADE NAGI

На индонезийском острове Бали задержали россиянку после того, как она устроила истерику в магазине. Об этом сообщает портал Nusa Bali.

Скандал произошел в районе Южная Кута, который является распространенным местом для отдыха среди россиян на Бали. Местные жители вызвали полицию в магазин на улице Джалан Бали Клиф, так как были обеспокоены неадекватным поведением женщины. По информации портала, она кричала, танцевала и снимала с себя вещи без видимой причины.

"Состояние туристки все еще было тяжелым, когда наши сотрудники уговорили ее выйти из магазина. Это было сделано только для того, чтобы женщина не совершила актов вандализма", – рассказал полицейский Агунг Кетут Сурьянегара.

Он добавил, что из-за сопротивления туристки полиция решила сразу же задержать ее.

На данный момент, по словам Сурьянегара, власти Бали считают, что женщина страдает депрессией, поэтому она начала так внезапно истерить.

Как сообщает портал, россиянку уже доставили в больницу имени профессора Нгоры в Денпасаре для обследования на предмет наличия психических отклонений. После медосмотра ее отправят в иммиграционную службу острова для дальнейших разбирательств.

Ранее руководитель управления Бали по закону и правам человека Ангиат Напитупулу рассказал, что число иностранцев, агрессивно ведущих себя на острове Бали, уменьшилось. По его словам, это связано с ужесточением правил посещения Бали для туристов.

На Бали ввели новые запреты для туристов