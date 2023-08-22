Чиновник заявил о сокращении числа агрессивных иностранцев на Бали

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Число иностранцев, агрессивно ведущих себя на острове Бали, уменьшилось. Об этом рассказал руководитель управления Бали по закону и правам человека Ангиат Напитупулу, передает портал Detik.

По его словам, с начала июля количество правонарушений со стороны иностранцев сократилось. Вероятно, что это связано с ужесточением правил посещения Бали для туристов.

"Я могу сказать, что менее 20 человек совершили правонарушения. С 1 июля по настоящее время мы депортировали менее 10 человек", – цитирует чиновника портал.

Он отмечает, что с начала января до середины августа 2023 года с острова были депортированы 206 иностранцев.

Как сообщает портал, иностранцам теперь по прилете на остров будет выдаваться карточка с информацией, что можно делать на Бали, а что – нельзя.

Ранее в феврале сообщалось, что Таиланд с 1 июня введет туристический сбор для приезжающих из-за рубежа. Сумма сбора составит от 150 бат в случае пересечения границы по суше или морю, а также до 300 бат – в случае с авиапассажирами.

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