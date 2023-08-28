В ГД внесли на ратификацию договор с Индонезией о выдаче преступников

Фото: портал мэра и правительства/Максим Денисов

Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Индонезией о взаимной выдаче преступников. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.

"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Индонезией о выдаче, подписанный в провинции Бали 31 марта 2023 года", – сказано в пояснительной записке.

Уточняется, что договор направлен на более эффективное сотрудничество в борьбе с преступностью. Он предусматривает, что стороны обязуются выдавать по запросу лиц, которые находятся на территории запрашиваемой стороны.

Помимо этого, документ предусматривает, что выдача возможна, если преступление является в соответствии с законодательством каждой из сторон "уголовно наказуемым и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание".

В марте этого года президент РФ внес на ратификацию в ГД договор между Россией и Сирией о выдаче друг друг преступников.

В августе 2022 года министерство иностранных дел РФ объявило, что за последние четыре месяца Россия получила 60 отказов в выдаче преступников от западных стран. Невыдача правонарушителей вредит совместным усилиям международного сообщества по борьбе с преступностью, заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.