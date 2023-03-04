Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Сирией о взаимной выдаче преступников

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Сирией о выдаче друг друг преступников.

Согласно документу, стороны должны будут выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу.

Ранее Путин подписал закон о нормах литературного русского языка и использовании иностранных заимствований. Поправки в законодательство подразумевают, что при использовании русского языка как государственного необходимо соблюдать нормы современного русского литературного языка. К таковым относятся правила, зафиксированные в словарях, справочниках и грамматиках.

Правительственная комиссия по русскому языку наделяется правом предлагать порядок формирования списка нормативных источников и их составления и периодичности. Утверждать документ будут в кабмине РФ.

Эксперт рассказал, как будет работать закон о защите русского языка

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