Минобрнауки РФ снизит акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности

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Минобрнауки России начнет снижать акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов с 2024 года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает ТАСС.

По его словам, основными предметами, по которым будут принимать на инженерные направления и специальности, будут математика, физика и информатика.

Фальков обратил внимание на то, что русский язык не отбрасывается. Его будут учитывать как дополнительный.

Ранее Валерий Фальков заявил, что Минобрнауки РФ утвердило концепцию преподавания истории в вузах, которая охватывает период до 2022 года. При этом директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что не менее 80% преподавания истории в вузах будет отводиться на контактную работу со студентами.

До этого Владимир Путин поручил министерству науки и высшего образования РФ до 1 августа представить и внедрить в программы высшего образования курс по основам российской государственности.

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