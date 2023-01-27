Правительство РФ расширило возможности сервиса для онлайн-поступления в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей сервиса "Поступление в вуз онлайн". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Документ дополняет перечень сведений, которые будут подгружаться в сервис в автоматическом режиме. Это станет возможно благодаря подключению цифровой платформы "Физическая культура и спорт", систем, содержащих информацию о детях с выдающимися способностями и об участии в волонтерских движениях, а также других баз данных.

Теперь абитуриентам не придется вручную заполнять сведения, например, о выполнении комплекса ГТО или победе на олимпиаде по тому или иному школьному предмету, которые дают дополнительные баллы при поступлении.

Отмечается также, что информация о процессе поступления по-прежнему будет доступна в личном кабинете пользователя. Это позволит будущим студентам в реальном времени отслеживать ход конкурсного отбора и, основываясь на этих данных, принимать решение о поступлении в вуз.

Ранее Минобрнауки РФ подготовило проект постановления кабмина, предполагающий увеличение количества бюджетных мест на приоритетных направлениях подготовки студентов. Предполагается, что это позволит удовлетворить потребность в кадрах в растущих отраслях экономики страны.



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