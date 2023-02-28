Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и иностранных словах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о нормах литературного русского языка и использовании иностранных заимствований. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Поправки в законодательство подразумевают, что при использовании русского языка как государственного необходимо соблюдать нормы современного русского литературного языка. К таковым относятся правила, зафиксированные в словарях, справочниках и грамматиках.

Правительственная комиссия по русскому языку наделяется правом предлагать порядок формирования списка нормативных источников и их составления и периодичности. Утверждать документ будут в кабмине РФ.

Исключение будут составлять иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Перечень таких слов также будет содержаться в словарях и справочниках.

Ранее представитель фракции КПРФ, депутат Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, который предполагает запрет использования иностранных языков на общедоступных телеканалах.

Как следует из пояснительной записки, законопроект затрагивает не только вещание как таковое, но и текстовые предупреждения об ограничении распространения запрещенной для детей информации. По замыслу парламентария, телеканалам можно будет использовать только русский язык или же языки народов России.



Эксперт рассказал, как будет работать закон о защите русского языка

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