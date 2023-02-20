20 февраля, 18:43Общество
В ГД предложили запретить вещание на иностранных языках на общедоступных телеканалах
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Представитель фракции КПРФ, депутат Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, который предполагает запрет использования иностранных языков на общедоступных телеканалах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
Как следует из пояснительной записки, законопроект затрагивает не только вещание как таковое, но и текстовые предупреждения об ограничении распространения запрещенной для детей информации. По замыслу парламентария, телеканалам можно будет использовать только русский язык или же языки народов России.
"Актуальность изменения законодательства в части совершения и пропаганды русского языка, русской культуры сомнений не вызывает. <...> Принятие проекта федерального закона позволит <...> повысить значение русского языка в обществе", – считает Останина.
16 февраля Госдума приняла закон о защите русского языка как государственного языка РФ. Документ расширяет и конкретизирует области, в которых использование государственного языка является обязательным, а также закрепляет нормативные словари и справочники, которые будут устанавливать нормы современного русского литературного языка.
Эксперт рассказал, как будет работать закон о защите русского языка
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