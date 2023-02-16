В Госдуме объяснили закон о соблюдении норм русского языка

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Принятый Думой закон о защите русского языка как государственного в РФ запрещает употребление иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов. Об этом рассказал зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Он объяснил, что речь идет о запрете использования зарубежной лексики на официальных мероприятиях, в документообороте и публикациях СМИ. Однако в рабочих моментах будет разрешаться использовать специальную терминологию.

"Все должны овладеть нормальным языком. Если вы организовали в Москве международный форум, где языком межнационального общения является русский язык, где есть перевод на иностранные языки, где есть представители СМИ, где собрано большое экспертное сообщество, здесь есть возможность и необходимость говорить на русском языке, соблюдая все правила", – поделился Новиков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Депутаты нижней палаты парламента России приняли закон о защите русского языка в четверг, 16 февраля.

Инициатива конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка является обязательным. Проектом закрепляются такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники. Порядком формирования таких словарей займутся в российском кабмине.

В указе также перечислен список сфер, где русский язык обязателен к использованию. В перечень попала информация для потребителей товаров, работ и услуг, сфера образования и многое другое.

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