Власти Бали начнут взимать 10 долларов с иностранных туристов с 2024 года – СМИ

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С февраля будущего года на индонезийском острове Бали начнут взимать туристический сбор, сообщает агентство Bloomberg. Иностранным туристам придется заплатить 150 тысяч рупий, что равно 10 долларам по текущему курсу.

По словам главы департамента туризма Бали Тьокорду Багуса Пемаюна, сбор должен быть уплачен до или во время прибытия на остров. Средства будут направляться на сохранение коралловых рифов, мангровых зарослей и другие экологические проекты.

Таиланд с 1 июня ввел туристический сбор для приезжающих из-за рубежа. Сумма сбора составила от 150 бат в случае пересечения границы по суше или морю, а также до 300 бат – в случае с авиапассажирами.

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