Иммиграционная служба задержала россиянку на Бали

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Иммиграционная служба на индонезийском острове Бали задержала гражданку РФ. Об этом сообщает местное агентство ANTARA.

По информации источника, 21 марта в отделение правоохранительных органов поступила информация о 51-летней россиянке, которая не хотела платить за спа-услуги и питание в ресторанах туристической зоны, а также без разрешения залезла в одну из гостиниц и переночевали там. Как сообщает издание, полицейские пыталась спокойно побеседовать с женщиной, но та агрессивно отреагировала на их просьбы. В результате она была задержана и сейчас находится в иммиграционном офисе.

"Мы ценим участие граждан, которые сообщили об инциденте", – поблагодарил местных жителей глава иммиграционной службы Сингараджи Хендра Сетиаван.

В службе сообщили, что гражданка России въехала в Индонезию через международный аэропорт Бали 23 февраля 2023 года по туристической визе, чтобы отдохнуть на Острове Богов. Виза женщины должна истечь 23 марта этого года, поэтому ее могут депортировать.

Ранее руководитель управления Бали по закону и правам человека Ангиат Напитупулу заявил, что число иностранцев, агрессивно ведущих себя на острове Бали, снизилось. Как он утверждает, это связано с ужесточением правил посещения Бали для туристов.



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