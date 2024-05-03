Временный запрет на экспорт сахара введен в РФ

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Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Соответствующее постановление уже подписано, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.

Постановлением предусмотрен ряд исключений. Поставлять сахар можно будет в страны ЕАЭС в определенных объемах: в Армению – 28 тысяч тонн, в Белоруссию – 5 тысяч тонн, в Казахстан – 120 тысяч тонн, в Киргизию – 28,5 тысячи тонн. По данным кабмина, Минсельхоз распределит эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности.

11 марта министерство сельского хозяйства РФ предложило установить временный запрет на вывоз свекловичного или тростникового сахара до 31 августа 2024 года.

До этого кабинет министров России продлил запрет на вывоз риса до 30 июня 2024 года для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Ограничение не будет распространяться на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, Южную Осетию и Абхазию.