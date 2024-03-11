11 марта, 22:40Экономика
Минсельхоз РФ предложил установить запрет на вывоз сахара до 31 августа
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Минсельхоз России предложил установить временный запрет на вывоз свекловичного или тростникового сахара до 31 августа текущего года. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Также в документе идет речь о химически чистой сахарозе в твердом состоянии.
Ранее кабмин РФ продлил запрет на вывоз риса до 30 июня 2024 года для поддержания стабильности на внутреннем рынке. В частности, запрет не распространяется на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Южную Осетию и Абхазию.
Также Минсельхоз России предложил ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в РФ семян ряда сельскохозяйственных культур. Согласно данным проекта, квоты будут введены в отношении картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
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