В России запретят стевию и еще 18 пищевых добавок

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Стевию и еще 18 пищевых добавок запретят использовать в странах, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), – России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии. Об этом заявила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Это решение вступает в силу 27 февраля. Изменения, которые обсуждались на протяжении восьми лет, будут внесены в пять разделов технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" и 29 приложений к нему.

Таким образом, список утвержденных к использованию пищевых добавок будет уменьшен с 362 до 349 из-за исключения 19 позиций и введения шести новых.

Так, в РФ и в остальных странах, входящих в ЕАЭС, запретят: подсластитель стевия, включая порошок его листьев и сироп из них, сорбат натрия (Е201) и кальция (Е203), танины пищевые (Е181), консерванты дифенил (Е230), муравьиную кислоту (Е236), регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387), глазирователь эфиры монтановой кислоты (Е912), краситель кантаксантин (E161g), ацетат аммония (Е264), диоктилсульфосукцинат натрия (Е480), краситель красный рисовый, алюмосиликат калия (E555) и кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (Е559), мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637).

При этом производителям разрешат использовать другие добавки: консервант этиллауриларгинат (Е243), загуститель и стабилизатор гуммиарабик, модифицированный октенилянтарной кислотой (Е423), глазирователи сополимер метакрилата основной (Е1205), нейтральный (Е1206) и анионный (Е1207),

а также графт-сополимер поливинилового спирта и полиэтилена (Е1209).

Для того чтобы компании смогли перестроить процесс производства, в ЕЭК предусмотрели переходный период, который составит 36 месяцев.

Доктор биологических наук и ведущий научный сотрудник ФИЦ питания биотехнологий Ольга Багрянцева объяснила, что такие изменения произошли из-за того, что некоторые добавки просто становятся не нужны в технологическом плане, а в отношении других появляются новые научные данные по их влиянию на организм человека.

"Основное требование для применения пищевой добавки – она не должна вредить здоровью, даже если человек будет потреблять ее каждый день на протяжении всей жизни в составе пищевых продуктов в максимально допустимых концентрациях", – уточнила она сайту Роскачества.

В свою очередь, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова сообщила изданию "Лента.ру", что подсластитель стевия часто хвалила телеведущая Елена Малышева в своей передаче "Жить здорово". Тогда она заявляла, что этот сахарозаменитель отличается от остальных сильной сладостью даже в малых количествах при нулевой калорийности.

Мясникова же указала на то, что подсластитель стевия распространен среди тех, кто следит за фигурой. При этом, по ее словам, в список запрещенных попала лишь одна из разновидностей стевии – подсластитель без индекса. Подсластитель с номером (стевиолгликозид Е960), как утверждает эксперт, не оказался в перечне, поэтому производители могут использовать ее в своих продуктах, но с допустимой концентрацией в рамках обновленного документа.

"Оставление в перечне разрешенных добавок стевиолгликозида Е960 внесло ясность, что эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень четко определенными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность", – подчеркнула она.

Кроме того, Мясникова предупредила тех, кто не подвержен сахарному диабету, что лучше не злоупотреблять любыми другими сахарозаменителями, если это не посоветовал врач.

"Когда мы начинаем обманывать наш организм и даем ему любой подсластитель, наши рецепторы реагируют, но выделяемый инсулин не видит сахарозу и ему нечего расщеплять", – заключила специалист.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов отправил запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность заменителя сахара аспартама. Летом 2023 года Всемирная организация здравоохранения по изучению рака объявила аспартам возможным канцерогеном, то есть веществом, которое может вызывать рак. Однако она оставила без изменения порог его безопасного применения – до 40 миллиграммов в сутки на 1 килограмм массы тела.

Как отметил политик, искусственный подсластитель часто используют и отечественные производители, добавляя его в газировки, сладости, соки и другие продукты. Аспартам известен как пищевая добавка Е951. Он примерно в 200 раз слаще обычного сахара, поэтому калорийность вещества можно приравнять к нулю, указал Чернышов.



Роскачество запретит некоторые пищевые добавки с 27 февраля