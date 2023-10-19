В ГД попросили Роспотребнадзор проверить безопасность популярного заменителя сахара

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Депутат Госдумы Борис Чернышов отправил запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность заменителя сахара аспартама. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий запрос.

Из-за частых обращений граждан депутат просит провести проверку и предоставить подробную информацию об исследованиях и официальных выводах ведомства относительно безопасности употребления данного сахарозаменителя в составе продуктов, говорится в письме.

Летом 2023 года Всемирная организация здравоохранения по изучению рака объявила аспартам возможным канцерогеном, то есть веществом, которое может вызывать рак. Однако она оставила без изменения порог его безопасного применения – до 40 миллиграммов в сутки на 1 килограмм массы тела.

Как отметил политик, искусственный подсластитель часто используют и отечественные производители, добавляя его в газировки, сладости, соки и другие продукты. Аспартам известен как пищевая добавка Е951. Он примерно в 200 раз слаще обычного сахара, поэтому калорийность вещества можно приравнять к нулю, указал Чернышов.

Ранее президент Союзнапитков Максим Новиков рассказал, что отечественные производители безалкогольных напитков сокращают количество сахара в выпускаемых продуктах, при этом чаще начинают использовать подсластители. Причиной тому послужил новый акциз на сахаросодержащие напитки – его размер составил 7 рублей за литр.

Кроме этого, аспартам может способствовать увеличению запаса жира в мышцах и животе. Происходит это из-за стандартных реакций организма на сладкое, рассказала врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева.

В ВОЗ признали популярный подсластитель аспартам канцерогеном