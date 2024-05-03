Советник главы ДНР: выход на уровень Северского Донца является основной целью ВС РФ

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Основная цель российской армии в настоящее время – это выйти на уровень Северского Донца, закрепиться и развивать тактические успехи. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, напряженная обстановка на линии боевого соприкосновения наблюдается на всех участках фронта, идут тяжелые бои. Также в районе Часова Яра украинские военные пытаются для ВС России создать "вторую Авдеевку", указал эксперт.

"Очень серьезно наши войска обеспечили тактический успех на южном направлении. Это с южной стороны – в обхват Часова Яра. В лоб этот населенный пункт не атакуют. Есть успехи и с северного направления", – рассказал Кимаковский и добавил, что падение Часова Яра является вопросом времени.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала этого года российские военные взяли под контроль 547 квадратных метров территории новых регионов страны. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под натиском ВС РФ они вынуждены оставлять позиции и отступать.