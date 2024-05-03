Шесть человек спасли после удара ВСУ по жилому дому в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Шесть человек и собаку удалось спасти после удара украинских военных по жилому дому в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, взявший шефство над Токмаком.

Губернатор уточнил, что по результатам разбора завалов на верхнем этаже здания выяснилось, что никто из местных жителей не погиб.

"Спасатели продолжают снимать плиты перекрытия в целях безопасности", – подчеркнул глава региона.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли 3 мая удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий заявлял, что под завалами могли быть люди, поэтому спасатели на месте происшествия занимались разбором обрушения.