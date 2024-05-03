ВСУ нанесли удар по жилому дому в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Балицкий заявил, что в результате атаки под завалами могут находиться люди. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, добавил губернатор.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал о нескольких погибших в результате обстрела украинских войск города Токмак. По его словам, удар был нанесен по пятиэтажному дому на улице Куйбышева. Кроме того, из-за взрывной волны в четырех домах и детском саду выбило окна и двери. Также в дошкольном здании пробило крышу.

