The Guardian: британские ученые назвали самые опасные сладости

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Kinder Surprise, M&M's, Oreo и Milka в Великобритании назвали самыми опасными сладостями. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые изучили продукцию десятка крупнейших производителей и выяснили, что 78% товаров вредны из-за повышенного уровня жира, соли и сахара. Также эти компании обвинили в использовании яркой обертки и образов персонажей мультфильмов для манипуляции детьми и вызывания у них тяги к сладкому, говорится в публикации.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что побороть желание есть сладкое помогут продукты с содержанием хрома. К ним относятся цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, помидоры, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных. Можно также замещать сахара полезными сладостями: финиками, инжиром, курагой, черносливом и цукатами, добавила специалист.