Глава Северной Осетии: в Крыму унесло лодку с военнослужащими

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Лодку со военнослужащими-срочниками из республик Северного Кавказа унесло в море в Крыму. В настоящее время ведутся поиски пропавших, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

По словам главы республики, он получил видеообращение от одной из матерей солдат. Он заявил, что 30 апреля двое граждан Северной Осетии и один – Дагестана, которые проходили срочную службу в Республике Крым, вышли в открытое море на резиновой весельной лодке, несмотря на сильный ветер. Предположительно, это видели их сослуживцы, которые обратились в МЧС.

Глава республики отметил, что поиски в прибрежной зоне пока не дали результатов. Власти связались с военной прокуратурой и оказывают всю возможную помощь для поисков пропавших солдат.

Ранее советник при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко заявила, что некоторые пропавшие на СВО не помнят номера телефонов родственников. Из-за этого они не могут сообщить о себе и попросить помощи.