В Красном Кресте заявили, что некоторые пропавшие на СВО не помнят номера близких

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Среди пропавших без вести в зоне СВО есть те, кто жив, но не помнит номера телефонов своих родственников, поэтому не могут сообщить о себе. Об этом в беседе с РИА Новости заявила советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко.

"Это неожиданная проблема, с которой мы столкнулись", – отметила она.

По ее словам, некоторые военнопленные не знали на память номера телефонов своих близких, но указывали их страницы в социальных сетях. Однако найти людей по имени в соцсетях намного сложнее, уверена Кушлейко.

Такая же проблема существует и в отношении гражданских лиц, которые пропали без вести. В некоторых случаях, сказала она, мирные жители уезжают без телефона, а потом не знают, как связаться с родственниками.

"В МККК заметили, что со смартфонами исчезла привычка заучивать наизусть номера наших близких", – добавила представитель организации.

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, с украинскими солдатами, попавшими в российский плен, происходят сильные перемены. Он уточнил, что украинские военные начинают понимать, что россияне не такие, как о них говорит украинская пропаганда. Солдаты РФ, подчеркнул Сальдо, заботятся о раненых противника.

Более 190 российских военных вернулись в Россию из зоны СВО