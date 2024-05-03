Движение транспорта ограничат из-за репетиции и парада Победы в Москве 5 и 9 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта ограничат в связи с репетицией и проведением парада Победы на Красной площади в Москве 5 и 9 мая. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем телеграм-канале.

Ограничения движения 5 и 9 мая с 05:30 до 08:00 будут действовать на следующих участках:

Шоссейный проезд;

Проектируемый проезд № 3502;

Волгоградский проспект (от улицы Абельмановской до улицы Люблинской);

улица Марксистская;

Таганская площадь;

улица Земляной Вал (пандус Садового кольца со стороны Большого Дровяного переулка);

Садовое кольцо (от Таганского тоннеля до проспекта Мира и далее до Нового Арбата);

Оружейный переулок;

улица Тверская.

Также 5 и 9 мая с 05:30 до окончания мероприятий будет перекрыт проезд для транспорта:

улицы Тверская и 1-я Тверская-Ямская (от улицы Моховой до улицы Гашека);

улица Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Охотный Ряд);

улица Большая Никитская (от Романова переулка до улицы Моховой);

улица Охотный ряд;

Театральный проезд;

улица Новая площадь и улица Старая Площадь;

Китайгородский проезд;

улица Варварка;

улица Ильинка;

Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Садовническая, Софийская, Раушская, Подгорская, Болотная набережные;

Большой Устьинский, Большой и Малый Москворецкий, Чугунный мосты;

улица Болотная;

Болотная площадь;

Фалеевский переулок;

улица Балчуг;

Лубочный переулок;

1-й и 2-й Раушский переулки;

улица Солянка.

Ограничения 9 мая с 05:30 до завершения мероприятий будут действовать на участках:

улица Большая Якиманка;

улица Волхонка;

улица Большая Никитская;

улица Петровка;

улица Неглинная;

улица Большая Лубянка;

улица Маросейка.

Ограничения 5 и 9 мая с 10:00 до окончания мероприятий:

Большой Каменный мост;

Боровицкая площадь;

улица Моховая (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка);

улица Воздвиженка;

улица Новый Арбат;

Садовое кольцо (от Нового Арбата до проспекта Мира и далее до Таганского тоннеля);

улицы 1-я и 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);

улица Земляной Вал (пандус Садового кольца со стороны Большого Дровяного переулка);

Таганская площадь;

улица Марксистская;

Волгоградский проспект (от улицы Абельмановской до улицы Люблинской);

Проектируемый проезд № 3502;

Шоссейный проезд.

Ведомство призвало водителей быть внимательными, заранее планировать маршрут поездки, выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ГИБДД.

Немногим ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что в параде Победы 9 Мая будут задействованы свыше 9 тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы. Министр добавил, что генеральная репетиция парада состоится 5 мая.

По словам Шойгу, парады Победы будут проведены в 7 городах-героях и 18 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Кроме того, в 314 населенных пунктах проведут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов.