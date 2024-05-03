03 мая, 19:26Транспорт
Движение транспорта ограничат из-за репетиции и парада Победы в Москве 5 и 9 мая
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение транспорта ограничат в связи с репетицией и проведением парада Победы на Красной площади в Москве 5 и 9 мая. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем телеграм-канале.
Ограничения движения 5 и 9 мая с 05:30 до 08:00 будут действовать на следующих участках:
- Шоссейный проезд;
- Проектируемый проезд № 3502;
- Волгоградский проспект (от улицы Абельмановской до улицы Люблинской);
- улица Марксистская;
- Таганская площадь;
- улица Земляной Вал (пандус Садового кольца со стороны Большого Дровяного переулка);
- Садовое кольцо (от Таганского тоннеля до проспекта Мира и далее до Нового Арбата);
- Оружейный переулок;
- улица Тверская.
Также 5 и 9 мая с 05:30 до окончания мероприятий будет перекрыт проезд для транспорта:
- улицы Тверская и 1-я Тверская-Ямская (от улицы Моховой до улицы Гашека);
- улица Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Охотный Ряд);
- улица Большая Никитская (от Романова переулка до улицы Моховой);
- улица Охотный ряд;
- Театральный проезд;
- улица Новая площадь и улица Старая Площадь;
- Китайгородский проезд;
- улица Варварка;
- улица Ильинка;
- Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Садовническая, Софийская, Раушская, Подгорская, Болотная набережные;
- Большой Устьинский, Большой и Малый Москворецкий, Чугунный мосты;
- улица Болотная;
- Болотная площадь;
- Фалеевский переулок;
- улица Балчуг;
- Лубочный переулок;
- 1-й и 2-й Раушский переулки;
- улица Солянка.
Ограничения 9 мая с 05:30 до завершения мероприятий будут действовать на участках:
- улица Большая Якиманка;
- улица Волхонка;
- улица Большая Никитская;
- улица Петровка;
- улица Неглинная;
- улица Большая Лубянка;
- улица Маросейка.
Ограничения 5 и 9 мая с 10:00 до окончания мероприятий:
- Большой Каменный мост;
- Боровицкая площадь;
- улица Моховая (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка);
- улица Воздвиженка;
- улица Новый Арбат;
- Садовое кольцо (от Нового Арбата до проспекта Мира и далее до Таганского тоннеля);
- улицы 1-я и 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
- улица Земляной Вал (пандус Садового кольца со стороны Большого Дровяного переулка);
- Таганская площадь;
- улица Марксистская;
- Волгоградский проспект (от улицы Абельмановской до улицы Люблинской);
- Проектируемый проезд № 3502;
- Шоссейный проезд.
Ведомство призвало водителей быть внимательными, заранее планировать маршрут поездки, выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ГИБДД.
Немногим ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что в параде Победы 9 Мая будут задействованы свыше 9 тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы. Министр добавил, что генеральная репетиция парада состоится 5 мая.
По словам Шойгу, парады Победы будут проведены в 7 городах-героях и 18 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Кроме того, в 314 населенных пунктах проведут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов.
Ночная репетиция парада в честь Дня Победы прошла в Москве