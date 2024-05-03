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03 мая, 19:26

Транспорт

Движение транспорта ограничат из-за репетиции и парада Победы в Москве 5 и 9 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта ограничат в связи с репетицией и проведением парада Победы на Красной площади в Москве 5 и 9 мая. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем телеграм-канале.

Ограничения движения 5 и 9 мая с 05:30 до 08:00 будут действовать на следующих участках:

  • Шоссейный проезд;
  • Проектируемый проезд № 3502;
  • Волгоградский проспект (от улицы Абельмановской до улицы Люблинской);
  • улица Марксистская;
  • Таганская площадь;
  • улица Земляной Вал (пандус Садового кольца со стороны Большого Дровяного переулка);
  • Садовое кольцо (от Таганского тоннеля до проспекта Мира и далее до Нового Арбата);
  • Оружейный переулок;
  • улица Тверская.

Также 5 и 9 мая с 05:30 до окончания мероприятий будет перекрыт проезд для транспорта:

  • улицы Тверская и 1-я Тверская-Ямская (от улицы Моховой до улицы Гашека);
  • улица Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Охотный Ряд);
  • улица Большая Никитская (от Романова переулка до улицы Моховой);
  • улица Охотный ряд;
  • Театральный проезд;
  • улица Новая площадь и улица Старая Площадь;
  • Китайгородский проезд;
  • улица Варварка;
  • улица Ильинка;
  • Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Садовническая, Софийская, Раушская, Подгорская, Болотная набережные;
  • Большой Устьинский, Большой и Малый Москворецкий, Чугунный мосты;
  • улица Болотная;
  • Болотная площадь;
  • Фалеевский переулок;
  • улица Балчуг;
  • Лубочный переулок;
  • 1-й и 2-й Раушский переулки;
  • улица Солянка.

Ограничения 9 мая с 05:30 до завершения мероприятий будут действовать на участках:

  • улица Большая Якиманка;
  • улица Волхонка;
  • улица Большая Никитская;
  • улица Петровка;
  • улица Неглинная;
  • улица Большая Лубянка;
  • улица Маросейка.

Ограничения 5 и 9 мая с 10:00 до окончания мероприятий:

  • Большой Каменный мост;
  • Боровицкая площадь;
  • улица Моховая (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка);
  • улица Воздвиженка;
  • улица Новый Арбат;
  • Садовое кольцо (от Нового Арбата до проспекта Мира и далее до Таганского тоннеля);
  • улицы 1-я и 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
  • улица Земляной Вал (пандус Садового кольца со стороны Большого Дровяного переулка);
  • Таганская площадь;
  • улица Марксистская;
  • Волгоградский проспект (от улицы Абельмановской до улицы Люблинской);
  • Проектируемый проезд № 3502;
  • Шоссейный проезд.

Ведомство призвало водителей быть внимательными, заранее планировать маршрут поездки, выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ГИБДД.

Немногим ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что в параде Победы 9 Мая будут задействованы свыше 9 тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы. Министр добавил, что генеральная репетиция парада состоится 5 мая.

По словам Шойгу, парады Победы будут проведены в 7 городах-героях и 18 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Кроме того, в 314 населенных пунктах проведут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов.

Ночная репетиция парада в честь Дня Победы прошла в Москве

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