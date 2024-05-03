Показы советских фильмов пройдут в кинотеатрах "Москино" в День Победы

Фото: кадр из фильма "Дорогой мой человек"; режиссер – Иосиф Хейфиц

Праздничные показы советских фильмов пройдут в кинотеатрах "Москино" 9 мая. Об этом сообщила сеть кинотеатров на своем сайте.

Отмечается, что посетителям покажут драму режиссера Сергея Бондарчука "Судьба человека" с ним же в главной роли и фильм "Дорогой мой человек" по одноименному роману Юрия Германа.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения "Солнце Москвы" подготовило праздничную программу в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне. Для посетителей выступят музыканты, проведут акцию "Георгиевская ленточка" и световое шоу. Аттракцион 9 мая окрасится в золотисто-красные цвета в честь праздника.

Помимо этого, с 8 по 12 мая в павильоне "Атом" на ВДНХ проведут посвященный ВОВ квест. Также 9-го числа там пройдет иммерсивная экскурсия, а в павильоне "Рабочий и колхозница" состоится концерт "Любимые песни военных лет" Ольги Ступиной и ее группы.