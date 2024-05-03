Боррель заявил, что заминка с военной помощью США может привести к поражению Украины

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Заминка с военной помощью США для Украины может стать разницей между победой и поражением Киева. С этим заявлением выступил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель в Великобритании.

"В США политическая поляризация затянула выделение военной помощи на полгода", – цитирует дипломата ТАСС.

В ходе своего выступления Боррель назвал Российскую Федерацию "экзистенциальным врагом ЕС". Он считает, что государства ЕС за минувшие два года тоже очень долго согласовывали решения о поставках вооружения Киеву. По его словам, это происходило из-за того, что некоторые не считали Россию экзистенциальной угрозой, а наоборот, называли другом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Украина уже получает вооружения, о которых Соединенные Штаты объявили в рамках возобновленной программы военной помощи.

24 апреля президент Америки Джо Байден подписал пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Планируется, что Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику.