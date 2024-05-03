Движение поездов восстановлено на Сокольнической линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение электропоездов на Сокольнической линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

По данным ведомства, в настоящее время поезда курсируют по красной ветке согласно графику.

Ранее Дептранс сообщил, что из-за человека на путях на центральном участке линии были временно увеличены интервалы. По информации департамента, поезда не курсировали от станции "Комсомольская" до "Парка Культуры", в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

До этого стало известно, что на Кольцевой линии также были затруднения с движением поездов против часовой стрелки в связи с падением человека на пути. Спустя время движение электропоездов восстановилось и было введено в график.