Интервалы движения поездов были временно увеличены на Кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Кольцевой линии Московского метрополитена были временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что эту меру пришлось ввести из-за человека на пути.

Немногим позже в Дептрансе сообщили, что движение поездов на Кольцевой линии метро ввели в график.

Ранее движение поездов через станцию Печатники в сторону Нахабина на МЦД-2 приостанавливали в связи с повреждением контактного провода.

Спустя некоторое время движение поездов было восстановлено. Тем не менее в Дептрансе отмечали, что поезда временно следовали без остановки на станции Печатники. В ведомстве попросили пассажиров пользоваться встречными поездами или станцией Текстильщики для пересадки с метро на D2 в сторону Нахабина.