24 апреля, 07:53Транспорт
Интервалы движения поездов были временно увеличены на Кольцевой линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Кольцевой линии Московского метрополитена были временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В ведомстве подчеркнули, что эту меру пришлось ввести из-за человека на пути.
Немногим позже в Дептрансе сообщили, что движение поездов на Кольцевой линии метро ввели в график.
Ранее движение поездов через станцию Печатники в сторону Нахабина на МЦД-2 приостанавливали в связи с повреждением контактного провода.
Спустя некоторое время движение поездов было восстановлено. Тем не менее в Дептрансе отмечали, что поезда временно следовали без остановки на станции Печатники. В ведомстве попросили пассажиров пользоваться встречными поездами или станцией Текстильщики для пересадки с метро на D2 в сторону Нахабина.