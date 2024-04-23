Движение поездов на МЦД-2 восстановлено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов возобновлено на МЦД-2 в сторону Нахабина. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве уточнили, что поезда временно следуют без остановки на станции Печатники. Дептранс попросил пассажиров пользоваться встречными поездами или станцией Текстильщики для пересадки с метро на D2 в сторону Нахабина.

В департаменте отметили, что ряд поездов, в том числе в часы массового передвижения людей, проследует с задержкой. Дептранс совместно с МЖД принимает меры для сокращения опозданий, заключили в ведомстве.

Ранее задержка трамваев № 17 произошла на проспекте Мира в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна". Маршрут временно изменили. После небольшой задержки движение трамваев восстановили, рассказали в Дептрансе.