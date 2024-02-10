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10 февраля, 22:35

Транспорт

Движение трамваев на улице Богатырский Мост восстановлено

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев на улице Богатырский Мост осуществляется в обычном режиме. Об этом Дептранс Москвы сообщает в своем официальном телеграм-канале.

"Восстановлено движение трамваев на улице Богатырский Мост", – отмечается в публикации.

Ранее ведомство предупреждало пассажиров о задержке трамваев № 11 в районе остановки "Ростокинский проезд". Маршрут был временно изменен.

2 февраля Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети столицы. По словам мэра, на нее были нанесены средние интервалы движения трамваев, присвоены цвета всем линиям, а также отмечены маршруты, которые проходят по живописным местам Москвы.

Схема всей трамвайной сети появилась в Москве

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