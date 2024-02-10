Трамваи № 11 задерживаются на улице Богатырский мост

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Задержка трамваев № 11 произошла на улице Богатырский мост. Столичный Дептранс опубликовал соответствующее предупреждение в своем телеграм-канале.

"На улице Богатырский Мост (в районе остановки "Ростокинский проезд") задерживаются трамваи № 11. Маршрут временно изменен", – сообщается в публикации.

Департамент обращает внимание пассажиров на то, что вместо трамваев работают автобусы.

С 3 февраля изменилась работа 10 маршрутов наземного транспорта на западе, юго-западе и юго-востоке Москвы, а также в Зеленограде.

Так, маршрут № 736 продлен на другую сторону железной дороги у станции Курьяново МЦД-2. Пассажиры смогут воспользоваться пересадкой между автобусами, которые идут в Марьино и Печатники. Кроме того, объединены маршруты М32, Т56, Т78 и № 447 на Дмитровском шоссе.



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