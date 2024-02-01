Около 1,3 тыс остановок нового типа произведут на заводе СВАРЗ в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще 1 300 остановок нового типа произведут на заводе СВАРЗ в 2024 году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ими будут заменены устаревшие павильоны, чтобы жителям было еще комфортнее ожидать городской транспорт, подчеркнул заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В департаменте уточнили, что новые остановки изготавливают из алюминия и нержавеющей стали, а также оформляют в едином стиле Московского транспорта.

Ликсутов добавил, что новые современные остановки лучше укрывают от непогоды, внутри них размещаются удобные скамейки и информационные лайтбоксы.

Всего в Москве установили примерно 8,6 тысячи таких павильонов, их продолжают обновлять по поручению Сергея Собянина, заключил заммэра по вопросам транспорта.

В 2023 году были изменены 29 остановок трамваев на 25 маршрутах столицы. В Дептрансе подчеркивали, что поездки на трамваях становятся комфортнее и быстрее, для этого остановки обустраивают в более безопасных и удобных местах.

Кроме того, около 40 новых приподнятых платформ на трамвайных остановках оборудовали в Москве за 2023 год. Они появились на Нагатинской, Чертановской, Тихвинской улице и на Шаболовке.

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