Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Около 40 новых приподнятых платформ на трамвайных остановках оборудовали в Москве за 2023 год. Они появились на Нагатинской, Чертановской, Тихвинской улице и на Шаболовке, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Благодаря таким платформам москвичи могут сразу зайти в вагон или выйти из него. Кроме того, это сокращает время поездки.

В рамках благоустройства улиц за последние годы в Москве возвели свыше 400 приподнятых платформ. Они располагаются на одном уровне с полом транспорта.

"Сегодня 95% столичного парка трамваев – самые современные низкопольные вагоны. Кроме того, новые вагоны оснащены креплениями для инвалидных колясок и велосипедов. Пользоваться трамваями в Москве становится еще комфортнее", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого стало известно, что для столичного парка наземного транспорта ежегодно будут покупать примерно 20–30 трамваев. По словам Ликсутова, столица также занимается развитием инфраструктуры для трамваев. Например, в городе строят бесшовные пути, перекладывают при необходимости рельсы, а также строят новые остановки, интегрируя их со станциями метро.

Также сообщалось, что более 90% пассажиров довольны работой трамваев в столице. Москвичи и гости города высоко оценивают чистоту вагонов, новизну и техническую оснащенность трамваев.

В таком виде транспорта полностью низкий пол, есть отдельные площадки для колясок и велосипедов, зарядки для гаджетов, система климат-контроля и медиаэкраны с полезной информацией.

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