Свыше 90% пассажиров довольны работой московских трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 90% пассажиров довольны работой трамваев в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, москвичи и гости столицы высоко оценивают чистоту вагонов, новизну и техническую оснащенность трамваев.

По данным департамента, вырос показатель удобства маломобильных граждан. Кроме того, увеличился и общий уровень удовлетворенности пассажиров.

Как отметили в Дептрансе, в столичных трамваях полностью низкий пол, есть отдельные площадки для колясок и велосипедов, больше мест для сидения, чем в предыдущих моделях, также есть зарядки для гаджетов, система климат-контроля и медиаэкраны с полезной информацией.

Кроме того, в городе приподнятыми платформами оборудованы свыше 370 остановок. Благодаря этому пассажирам легче входить и выходить из транспорта, подчеркнули в ведомстве.

По словам Ликсутова, с 2017 года для Москвы закупили более 500 инновационных трамваев отечественного производства. На данный момент 95% всего трамвайного парка столицы – современные вагоны с низким полом, уточнил он.

Также заммэра подчеркнул, что темпы обновления подвижного состава в городе – одни из самых высоких в Европе.

Ранее сообщалось, что число электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи. В этом году в город поступило уже свыше 200 электробусов. Транспорт поставляется не только в электробусные парки "Красная Пахра" и "Митино", но и в другие, подведомственные "Мосгортрансу".

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