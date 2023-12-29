Москва ежегодно будет закупать 20–30 трамваев – Ликсутов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Для столичного парка наземного транспорта ежегодно будут покупать примерно 20–30 трамваев. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу Москва 24.

"Хочу сказать, что мы точно трамвай не забываем. У нас на сегодняшний день рост поездок на трамвае, по памяти, около 10% относительно прошлого года", – отметил он, добавив, что на данный момент почти 90% трамваев новые.

По словам заммэра, столица также занимается развитием инфраструктуры для трамваев. Например, в городе строят бесшовные пути, перекладывают при необходимости рельсы, а также строят новые остановки, интегрируя их со станциями метро.

Ранее Дептранс сообщил, что за 2023 год среднее количество поездок в московских трамваях в сутки увеличилось примерно на 20%. В будни на таком виде транспорта совершается почти 600 тысяч поездок.

Кроме того, более 90% пассажиров довольны работой трамваев в столице. Москвичи и гости города высоко оценивают чистоту вагонов, новизну и техническую оснащенность трамваев.

В таком виде транспорта полностью низкий пол, есть отдельные площадки для колясок и велосипедов, зарядки для гаджетов, система климат-контроля и медиаэкраны с полезной информацией.

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