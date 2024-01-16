Дептранс рассказал об изменениях 29 остановок трамваев в 2023 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 2023 году были изменены 29 остановок трамваев на 25 маршрутах столицы. Об этом Москве 24 рассказали в Дептрансе.

В департаменте объяснили, что поездки на трамваях становятся комфортнее и быстрее, для этого остановки обустраивают в более безопасных и удобных местах. В прошлом году были изменены остановки на улицах Палихе, Шаболовке, Чертановской, Бауманской, в 3-м Самотечном переулке, на Измайловском Валу, а также Большой Черемушкинской, Нагатинской, Каланчевской, Живописной улицах, улице Бориса Галушкина.

Всего за прошлый год были улучшены 24 остановки трамвая, а также открыты пять новых. В ведомстве добавили, что иногда достаточно перенести остановку на соседнюю улицу, где посадка будет происходить через более узкую проезжую часть, или с тротуара, чтобы повысить безопасность.

В департаменте подчеркнули, что отмена расположенных близко друг к другу остановок позволяет увеличить скорость трамваев. Удобнее становятся и пересадки между трамваем и метро. В прошлом году две трамвайные остановки стали ближе ко входам на станции метро "Сокольники" и "Лефортово" БКЛ. Новые остановки появились у метро "Коломенская" и на Семеновской площади.

Кроме того, около 40 новых приподнятых платформ на трамвайных остановках оборудовали в Москве за 2023 год. Они появились на Нагатинской, Чертановской, Тихвинской улице и на Шаболовке.

Сообщалось, что более 90% пассажиров довольны работой трамваев в столице. Москвичи и гости города высоко оценивают чистоту вагонов, новизну и техническую оснащенность трамваев.

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