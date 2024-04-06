Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 21:22 (обновлено 06.04.2024 21:37)

Транспорт

Интервалы движения поездов временно увеличивали на БКЛ

На Большой кольцевой линии Московского метрополитена временно увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Поезда задерживались по направлению часовой стрелки. Это произошло из-за упавшего на пути человека.

В настоящее время движение составов на линии вводится в график.

До этого пассажирам дольше обычного пришлось ожидать поезда на восточном участке Калининской линии метро. Интервалы движения увеличили из-за оказавшегося на путях пассажира. Позже движение ввели в график.

Эскалаторы и лифты установили на станции "Авиамоторная" БКЛ

Читайте также


транспортметро
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика