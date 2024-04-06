06 апреля, 21:22 (обновлено 06.04.2024 21:37)Транспорт
Интервалы движения поездов временно увеличивали на БКЛ
На Большой кольцевой линии Московского метрополитена временно увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Поезда задерживались по направлению часовой стрелки. Это произошло из-за упавшего на пути человека.
В настоящее время движение составов на линии вводится в график.
До этого пассажирам дольше обычного пришлось ожидать поезда на восточном участке Калининской линии метро. Интервалы движения увеличили из-за оказавшегося на путях пассажира. Позже движение ввели в график.
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