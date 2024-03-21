Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

Ранее поезда не ходили от "Южной" до "Нагорной". Причиной стал человек, оказавшийся на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

