21 марта, 18:09Транспорт
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.
Ранее поезда не ходили от "Южной" до "Нагорной". Причиной стал человек, оказавшийся на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
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