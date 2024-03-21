21 марта, 17:50 (обновлено 21.03.2024 17:59)Транспорт
Движение поездов приостановили на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро временно остановлено движение поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Южной" до "Нагорной", – говорится в сообщении.
Причиной приостановки движения стал оказавшийся на путях человек. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
До этого на станции "Сокольники" на пути упала собака. В результате инцидента животное не пострадало. Его быстро подняли на платформу и передали хозяину.
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