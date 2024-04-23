В Москве запустят автобусы-экспрессы до 17 кладбищ на Вербное воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве запустят автобусы-экспрессы и усилят регулярные маршруты до 17 городских кладбищ на Вербное воскресенье, 28 апреля, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, проезд на маршрутах бесплатный, однако исключение составляют автобусы 54, 228, 242 и 520, в них действует оплата по обычному городскому тарифу.

Также изменятся маршруты 706 и 760. Автобусы 706 вместо Реутовской улицы пойдут в обе стороны через улицу Старый Гай. Москвичи смогут воспользоваться остановками на улицах Старый Гай и Вешняковской или 208 маршрутом до метро "Рязанский проспект".

В Дептрансе уточнили, что автобусы 706 и 760 от метро "Новокосино" до Николо-Архангельского кладбища вместо Носовихинского шоссе пойдут по улицам Суздальской и Галины Вишневской. Горожане смогут воспользоваться маршрутом 142.

Автобус 1 с 07:40 до 17:30 будет заезжать к Зеленоградскому Центральному кладбищу в обе стороны. А маршрут 2 с 07:20 до 19:30 пойдет до Центрального кладбища вместо СТО ВАЗ. Для проезда к СТО ВАЗ рекомендовано пользоваться маршрутом 1, добавили в транспортном ведомстве.

Помимо этого, автобусы маршрута с810 будут курсировать к Домодедовскому кладбищу. После остановки "Колычево" транспорт поедет через Семивраги, Новлянское и Истомиху. Москвичи могут воспользоваться маршрутами 308, 404а, 404б и 404к от метро "Домодедовская" для проезда к остановкам "Воеводино" и "Шишкино".

В свою очередь, автобусы маршрута с919 вместо Молодцовского проезда поедут по улице Маршала Савицкого. В департаменте уточнили, что в Молодцовском проезде можно проехать маршрутом 948 от метро "Бульвар Дмитрия Донского".

Автобусы 865 вместо Планерной улицы пойдут к метро "Планерная" по улице Свободы и Химкинскому бульвару через метро "Сходненская". Для проезда к Планерной улице пересаживайтесь на автобус 817 на остановке "Бутаково", подчеркнули в Дептрансе.

В Вербное воскресенье автобусы маршрута 600 не будут заезжать на Центральное и Западное Хованское кладбища. Для проезда к этим кладбищам можно воспользоваться экспресс-маршрутом Э-1 от метро "Саларьево" или Э-2 от станции метро "Теплый Стан". Остановки у станции перенесут к выходам 7 и 9 вместо выходов 6 и 4. В день массового посещения кладбищ автобусы 930 вместо остановки МЦД-2 Павшино пойдут до 8-го микрорайона Митина, заключили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что поезда Мосузла будут останавливаться на станциях рядом с храмами и кладбищами в Вербное воскресенье и на Пасху. Дополнительные остановки назначат 43 пригородным составам. Так, пять поездов Киевского направления будут останавливаться в Алабине.