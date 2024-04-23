Поезда временно не ходят на МЦД-2 через Печатники в сторону Нахабина

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов через станцию Печатники в сторону Нахабина на МЦД-2 приостановили в связи с повреждением контактного провода. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 28 по 29 апреля и с 4 по 6 мая в связи с ремонтно-путевыми работами. На участке Москва-Товарная-Курская – Люблино-Сортировочное начнется капитальный ремонт пути.

