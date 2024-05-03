Интервалы движения поездов увеличены на центральном участке Сокольнической линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличены на центральном участке Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на путях. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что в данный момент нет движения поездов от станции "Комсомольская" до "Парка Культуры". В обратном направлении электропоезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что на станции "Сокольники" красной ветки московского метро собака упала на пути. Животное успешно подняли на платформу и вернули хозяину. Отмечается, что во время остановки несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала. Позже движение на линии велось в штатном режиме.